Милонов о слезах Бузовой: Губерниев тот еще тролль

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал конфликт Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева. Он заявил, что ведущий – тот еще тролль.

В то же время Милонов не понимает, зачем Ольгу Бузову пригласили на этот эфир. То, что знаменитость была замужем за футболистом, не значит, что она хорошо разбирается в данном виде спорта. Депутат решил дать ведущей совет, чтобы не плакать, когда на пути будут попадаться люди, подобные Губерниеву. Он призвал ее участвовать только в передачах каналов МУЗ-ТВ, MTV и «Ю». Сначала нужно потренироваться, чтобы выйти на определенный интеллектуальный уровень. По словам Милонова, экс-ведущая «Дома-2» все превращает в пиар.

Напомним, что Бузову пригласили на канал «Матч ТВ» для поддержки сборной РФ по футболу. В какой-то момент на связь по телемосту вышел Дмитрий Губерниев. Он спросил у Бузовой, какая футбольная школа ей ближе – советская и российская. Артистка сразу же не ответила на этот вопрос. Тогда Губерниев поинтересовался, перестала ли знаменитость пить коньяк по утрам. После этих слов Ольга Бузова расплакалась. Она назвала ведущего «дном», но спустя несколько минут смогла успокоиться и поддержать российских футболистов.

Источник: ren.tv