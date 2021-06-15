 

Проживший с женой 20 лет Александр Пушной раскрыл секрет счастливого брака

15.06.2021, 12:40, Разное
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Александр Пушной пояснил о своей личной жизни и секрете счастливого брака, продолжающегося уже 20 лет. Как оказалось, телеведущего и музыканта сплотило с супругой общее горе.
Александр Пушной дал интервью журналистам Youtube-шоу на канале FAMETIME TV. В ходе беседы российский телеведущий и музыкант раскрыл ряд неизвестных фактов из своей творческой деятельности и личной жизни. Так, селебрити пояснил о секрете своего счастливого брака.

В Москву Пушной вместе с семьёй перебрался в конце 1990-х годов. Не имея больших финансов и всенародного признания пара перебивалась минимальным бюджетом и экономила на всем. Однако это, а также общее горе, только сблизили супругов ещё больше. Как и у жены Татьяны, родители Александра Пушного умерли рано. Тяжёлые утраты пара переживала вместе, поддерживая друг друга во все.

На то время их общий капитал составлял не больше полусотни долларов в месяц. Пока живы отец и мать, человек любого возраста остаётся для них ребенком, – напомнил Пушной. Поэтому очень важно после такой утраты чувствовать рядом тепло любимого человека. Ответ же на вопрос о секрете счастливой семейной жизни он не дал, считая, что в такой сфере глупо что-либо советовать. Как пишет «Инфореактор», вместе Александр и Татьяна Пушные уже 20 лет, они – одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.

Источник: inforeactor.ru



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