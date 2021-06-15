 

“Обещаю автограф”. Психологический роман Татьяны Саниной “Танец дикобразов” будет представлен на “Книжном арсенале”

15.06.2021, 12:38, Новости дня
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“Йохохо! А что будет! Мои минуты славы на “Книжном Арсенале” среди молодых и амбициозных авторов и авторов литературного агентство OVO. Приглашаю, будете рядом – забегайте. Обещаю автограф-сессию, а еще можно будет приобрести книги: мою и моих прекрасных коллег. Начинающих нужно поддерживать, потому что мы уязвимы и нам нужна мотивация писать дальше”, – написала Санина.

https://www.facebook.com/tea.sanina/posts/10208712082634979

В мае 2021 года Санина рассказала, какие эмоции пережила, когда получила фото обложки своей первой книги. Она подчеркнула, что изданная книга выглядит иначе.

“В начале ты не веришь, что это произошло: настроение летает от безумной радости до страха. Что скажут читатели? Вообще книгу напечатают или это розыгрыш такой? Кто мой читатель или, может, читательница? Или кто-то сейчас вообще читает психологические романы? А вдруг после выхода книги меня проклянут коллеги за то, что я там написала? Что я буду делать, когда меня будут преследовать журналисты, чтобы взять интервью? А если книгу никто не будет любить?” – поделилась эмоциями Санина, сравнив написание книги с беременностью и родами.

https://www.facebook.com/tea.sanina/posts/10208633453509300

Контекст:

“Книжный арсенал” — ежегодный международный книжный фестиваль, основанный в 2011 г. Его отличительные особенности от других литературных фестивалей в Украине, – это впервые опробованные на нем медийные форматы: публичные интервью, интеллектуальные дискуссии, экспериментальные литературно-музыкальные перфомансы.

В мае 2020 года должен был состояться юбилейный Х международный фестиваль, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год. Он будет проводится с 23-го по 27-е июня. 

Татьяна Санина окончила Национальный университет “Киево-Могилянская академия”. Работала заместителем исполнительного продюсера на съемках украинского фильма “Только чудо”.

“Танец дикобразов” – первая книга писательницы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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