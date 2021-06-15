Мнение: Что лучше: власть народа или власть партии

Сейчас в России власть народа, так называемая «демократия». Народ выбирает и президента, и депутатов, и губернаторов. Цензуры у нас нет, политическая конкуренция есть. Свободный доступ к выборам имеют все, за исключением совсем уж явных нарушителей закона.

Так как средний избиратель в политике не разбирается, — у среднего избирателя другая профессия, — значительную часть политической элиты России составляют демагоги и популисты. То есть политики, которые как минимум на словах предлагают приятные народу простые решения: отнять, поделить, выслать в 24 часа, рубануть шашкой, стукнуть ботинком по столу. Более ответственная часть элиты, в свою очередь, вынуждена к мнению народа прислушиваться, чтобы пореже злить избирателей «горькими пилюлями»: решениями правильными, но неприятными.

В СССР, для сравнения, власти народа не было, там была власть ВКП(б): партии, которую позже коммунисты переименовали в КПСС. Институт выборов был уничтожен ещё Лениным в январе 1918 года, так что партия пополняла свои ряды при помощи механизма кооптации. Проще говоря, правящая элита самостоятельно решала, кого им включить в правящую элиту, а кого не включать. Эта система управления также известна ещё с античности. К примеру, именно при помощи кооптации пополнялся иерусалимский Синедрион.

Удобнее всего метод кооптации продемонстрировать на примере академии наук. Присвоить звание академика могут только другие академики. Мнение кандидатов наук и докторов наук не имеет значения — новые назначения идут только сверху, не наоборот.

У метода кооптации также есть свои проблемы. Если при демократии во власть массово проникают демагоги, то при кооптации во власть идут лизоблюды и «блатные», то есть те, кто может наладить хорошие отношения с начальством даже в ущерб делу. Условная Госдума иногда принимает плохие решения, так как этого хочет народ, а условный ЦК КПСС иногда принимает плохие решения, так как этого хочет номенклатура.

В Китае мы как раз видим правящий класс номенклатурной аристократии: примерно в том же виде, в каком он был и в послесталинском СССР. КПК, коммунистическая партия Китая, пополняет свои ряды, выдёргивая из низов талантливых руководителей и последовательно прогоняя их через всё более ответственные должности. В целом система работает — качество управления в Китае, кажется, не хуже, чем во многих развитых демократических странах.

Некоторые скажут, что без власти народа система управления неизбежно выродится в антинародную — как это было в древней Спарте, которую историки иронически называют «античным АУЕ», и в которой крестьяне были даже не в положении рабов, как негры в САСШ, а, скорее, в положении домашнего скота.

Такая логика не вполне верна. Вопреки мнению циников, огромное значение имеют те ценности и догматы, которые партия официально пропагандирует. Если партия заявляет в каждом документе, будто действует в интересах народа, значит она и вправду будет отчасти действовать в интересах народа — как минимум в тех случаях, когда это не будет напрямую противоречить партийным интересам. Во-первых, в элите в любом случае есть некоторое количество идейных, принципиальных людей. Принципиальные люди будут действовать именно так, как написано на висящем за спиной вымпеле, то есть в интересах народа. Во-вторых, даже беспринципным аппаратчикам, заботящимся исключительно о своих должностях и своём потреблении, безопаснее делать вид, будто интересы народа их заботят. Внешнее благочестие помогает делать карьеру, тогда как видимые грехи могут послужить причиной отставки или опалы.

Как видите, недостатки есть и у демократической формы правления (Россия), и у аристократической (СССР, КНР).

Лично я полагаю, что демократия всё же выигрывает, так как обеспечивает значительно больший уровень свободы и значительно меньший уровень тирании. Проще всего показать это на примере. Коммунисты в современной России находятся в сугубом меньшинстве, однако если они хотят жить в колхозах и дрючить друг друга на партсобраниях, они могут свободно это делать в своих объединениях. Коммуны, колхозы, артели и прочие формы коммунистической организации не только легальны, но и могут даже претендовать на финансовую поддержку нашего государства.

Напротив, в СССР и в КНР любое действие надо согласовывать с партией. Так, за попытку организовать капиталистическое предприятие в СССР предусматривалось уголовное наказание. В КНР экономика рыночная, и заниматься бизнесом там можно свободно, однако попытка составить конкуренцию КПК, — даже с полностью патриотических позиций, — закончится быстро и болезненно.

Впрочем, повторюсь, оба варианта управления являются рабочими. Если, например, плановая экономика всухую проиграла рыночной во всех экспериментах, и спорить тут в 21-м веке не о чем, то демократия принципиальных преимуществ перед аристократией не имеет. При должном уровне культуры народа и элит оба способа государственного управления вполне конкурентоспособны.