 

За что травят Губерниева? – Личное мнение

15.06.2021, 12:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После вчерашнего эфира на канале Канделаки Матч ТВ на комментатора Губерниева накинулись в соцсетях.

Основных претензий две. Первая — да как же ты мог?! Вторая — жалко Бузову!


Фото: Соцсети

Ну, начнём со второй — допустим, гОленьку жалко всем, но что ж с того? Каждый человек сам творец своих несчастий, и если тебе наступают на болевую точку, то виновата ты сама — ведь это твоя боль, верно?

Ты её сама себе сотворила, не ошибаюсь?

Как следствие в этом заложен и ответ на первую претензию к Губерниеву — как же ты мог!

Давайте оставим эмоции в стороне и посмотрим спокойно, что произошло в студии Канделаки?

https://t.me/lenamiro/9009
Видео: Телеграм

Губерниев задаёт гОленьке какой-то простой вопрос, на который Бузова ответить не в состоянии. Она жмётся, мнётся, несёт какую-то околесицу — вот я вообще ничего не поняла.

Губерниев пытается вытянуть Бузову из вязкого болота её рассуждений — всё-таки идёт прямой эфир и харе уже томить зрителя. Раз попытался. Два попытался. Не выдержал и спрашивает — можно уже ответить?

Бузова, привыкшая к полемике ни о чём на бревне, опять что-то несёт. Мне показалось уже, что ещё чуть-чуть и она предложить заселить Дзюбу в домик — остановило лишь то, что такую фамилию гОленька забыла. Тут Губерниев не выдерживает и цитирует детскую классику, смеясь, как мне уже показалось, над самим собой: вы перестали пить коньяк по утрам — отвечайте, да или нет?

То есть, наблюдая за тем, как гОленька тонет в вязкости своих рассуждений, профессиональный комментатор пытается свести всё в шутку и закончить это лобковое место.

И что же?

Другой человек — не Бузова! — понял бы происходящее именно так и подыграл, чтобы закруглить тему. Не тут-то было! Голенька реагирует на вопрос про коньяк, как бык на красную тряпку.

Становится в позу. Кричит, что её люди всегда с ней. Показывает сатанинское сердечко — в общем, совершенно, на мой взгляд, неадекватное поведение.

Нет, я не осуждаю — у каждого есть болевые точки. Вот спроси меня про возможность ядерной войны — я вам такую истерику закачу, потому что переживаю по этому поводу.

У кого-то — война. У других — вопросы карьеры. У третьих — проблема личной жизни и половых отношений. А вот у Оли — вопрос коньяка по утрам.

Это нормально, что у всех есть такие моменты, после вопросов о которых человек переходит на ультразвук. Но в чём тут объективно виноват Губерниев, что вы ему шлёте проклятия?

Он, что ли, по утрам наливает?

Странная «логика» у активистов соцсетей. Очень странная. А на чьей стороне вы?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.06 / “В желтой жаркой Африке, в центральной её части………….”,

05.02 / «Меня использовали и выкинули, а могли бы сделать блогером»

06.10 / Приближающийся к Земле объект может иметь искусственное происхождение

07.03 / Медики подсказали, как правильно питаться при панкреатите

15.02 / Моргенштерн преподнес своей девушке часы с бриллиантами за 1 млн рублей

13.08 / Мнение: Крах

20.05 / Фильм «Турист» стал прорывом в российском кинематографе – аналитик

07.06 / Из канистры и шприца — полезное приспособление для дачи: его можно повесить сразу же у огорода

18.01 / Житель Литвы 30 лет притворялся ветераном СС ради льгот и выплат

09.12 / Николай Носков станет дедушкой в третий раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика