За что травят Губерниева? – Личное мнение

После вчерашнего эфира на канале Канделаки Матч ТВ на комментатора Губерниева накинулись в соцсетях.

Основных претензий две. Первая — да как же ты мог?! Вторая — жалко Бузову!



Фото: Соцсети

Ну, начнём со второй — допустим, гОленьку жалко всем, но что ж с того? Каждый человек сам творец своих несчастий, и если тебе наступают на болевую точку, то виновата ты сама — ведь это твоя боль, верно?

Ты её сама себе сотворила, не ошибаюсь?

Как следствие в этом заложен и ответ на первую претензию к Губерниеву — как же ты мог!

Давайте оставим эмоции в стороне и посмотрим спокойно, что произошло в студии Канделаки?

https://t.me/lenamiro/9009

Видео: Телеграм

Губерниев задаёт гОленьке какой-то простой вопрос, на который Бузова ответить не в состоянии. Она жмётся, мнётся, несёт какую-то околесицу — вот я вообще ничего не поняла.

Губерниев пытается вытянуть Бузову из вязкого болота её рассуждений — всё-таки идёт прямой эфир и харе уже томить зрителя. Раз попытался. Два попытался. Не выдержал и спрашивает — можно уже ответить?

Бузова, привыкшая к полемике ни о чём на бревне, опять что-то несёт. Мне показалось уже, что ещё чуть-чуть и она предложить заселить Дзюбу в домик — остановило лишь то, что такую фамилию гОленька забыла. Тут Губерниев не выдерживает и цитирует детскую классику, смеясь, как мне уже показалось, над самим собой: вы перестали пить коньяк по утрам — отвечайте, да или нет?

То есть, наблюдая за тем, как гОленька тонет в вязкости своих рассуждений, профессиональный комментатор пытается свести всё в шутку и закончить это лобковое место.

И что же?

Другой человек — не Бузова! — понял бы происходящее именно так и подыграл, чтобы закруглить тему. Не тут-то было! Голенька реагирует на вопрос про коньяк, как бык на красную тряпку.

Становится в позу. Кричит, что её люди всегда с ней. Показывает сатанинское сердечко — в общем, совершенно, на мой взгляд, неадекватное поведение.

Нет, я не осуждаю — у каждого есть болевые точки. Вот спроси меня про возможность ядерной войны — я вам такую истерику закачу, потому что переживаю по этому поводу.

У кого-то — война. У других — вопросы карьеры. У третьих — проблема личной жизни и половых отношений. А вот у Оли — вопрос коньяка по утрам.

Это нормально, что у всех есть такие моменты, после вопросов о которых человек переходит на ультразвук. Но в чём тут объективно виноват Губерниев, что вы ему шлёте проклятия?

Он, что ли, по утрам наливает?

Странная «логика» у активистов соцсетей. Очень странная. А на чьей стороне вы?

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