 

Помощник Горбачева прокомментировал слова Путина об обмане НАТО

15.06.2021, 12:12, Новости дня
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Помощник первого президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что последний советский лидер позволил Североатлантическому альянсу себя обмануть и не выполнить обещание не расширять НАТО на восток.

Палажченко заявил, что во время «перестроечных» переговоров о послевоенной Европе речи о расширении НАТО на территории бывшей ОВД не было – такие обещания не давались ни письменно, ни устно.

«Речь идет о подготовке Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, когда обсуждалась территория ГДР в контексте объединения Германии. Западные партнеры обещали СССР не размещать инфраструктуру НАТО и стратегические вооружения именно в восточной Германии. Возможное вступление в НАТО Польши, Венгрии и других соседних стран не упоминалось», – сообщил «Ридусу» помощник экс-президента СССР.

Ранее Владимир Путин в интервью телекомпании NBC заявил, что на очередных переговорах с Западом Горбачев получил устное обещание, что НАТО не станет включать в свой состав страны бывшей Организации Варшавского договора.

«В период СССР еще Горбачеву – он, слава богу, жив-здоров, спросите у него – устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну, и где эти обещания? … Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка – у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге», – сказал российский лидер.

Ранее научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что у экс-президента СССР Михаила Горбачева после распада Организации Варшавского договора (ОВД) был шанс заключить соглашение о том, что Североатлантический блок не будет расширяться на Восток, но он этого не сделал, проявив излишнюю доверчивость к западным лидерам.



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