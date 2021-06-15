В МВД объяснили причину исключения Тихановской из базы разыскиваемых лиц

Оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую исключили из базы разыскиваемых в РФ лиц по решению инициатора розыска – Белоруссии, следует из разъяснения МВД.

В ведомстве пояснили, что «решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет МИБ (Межгосударственный информационный банк) находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска», передает РИА «Новости».

В связи с этим в МВД рекомендовали по данному вопросу обратиться в правоохранительные органы Белоруссии.

Ранее стало известно, что оппозиционного белорусского политика и бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц.

Между тем Тихановская заявила о подготовке к новой фазе протестов в Белоруссии. В обращении она назвала лидера республики Александра Лукашенко нелегитимным лидером страны. Тем временем Россия пообещала помощь Белоруссии в случае введения санкций ЕС.