 

В МВД объяснили причину исключения Тихановской из базы разыскиваемых лиц

15.06.2021, 12:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую исключили из базы разыскиваемых в РФ лиц по решению инициатора розыска – Белоруссии, следует из разъяснения МВД.

В ведомстве пояснили, что «решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет МИБ (Межгосударственный информационный банк) находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска», передает РИА «Новости».

В связи с этим в МВД рекомендовали по данному вопросу обратиться в правоохранительные органы Белоруссии.

Ранее стало известно, что оппозиционного белорусского политика и бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц.

Между тем Тихановская заявила о подготовке к новой фазе протестов в Белоруссии. В обращении она назвала лидера республики Александра Лукашенко нелегитимным лидером страны. Тем временем Россия пообещала помощь Белоруссии в случае введения санкций ЕС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.06 / Агроном объяснил правила выбора вкусной клубники

04.07 / Умер советский фантаст Евгений Войскунский

27.04 / На Украине решили резко поднять цены на газ

24.06 / “Сельта” со Смоловым добилась второй победы кряду и отдалилась от зоны вылета

21.08 / Трамп предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах

19.02 / Полицейских отстранили от работы после беспорядков у Капитолия

16.04 / Мнения: Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

01.06 / После флирта 57-летнего Питта заподозрили в романе с 36-летней актрисой – СМИ

07.08 / США решили ввести новые санкции против Гонконга

02.10 / Украина объявила о создании препарата от тяжелых форм COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика