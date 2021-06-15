Автомобили марки Chevrolet подорожали в РФ в июне 2021 года

Американский бренд Chevrolet объявил об удорожании цен на свои автомобили на рынке России.

С учетом обновленного прайса приобрести внедорожник Chevrolet Tahoe в базовой комплектации можно на 23% дороже, чем ранее. Вместе с тем топовая версия автомобиля стала дороже на 10,8%. Кроме того, удорожание коснулось модели Spark, которая продается дороже на 9-10 тысяч рублей. Что касается линейки автомобилей Nexia, то в отношении них стоимость увеличилась в разных комплектациях на 7-44 тысяч рублей.

Кроме того, новый американский седан Cobalt подорожал на 16-37 тысяч рублей во всех комплектациях. Эксперты пока не готовы прогнозировать, как отразится удорожание на уровень продажи техники на российском рынке.