На российском рынке подорожали три модели бренда Haval

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15.06.2021, 11:48, Новости дня
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Китайская компания Haval увеличила ценник на пять моделей, которые доступны на российском рынке.

В частности, ранее объявили об увеличении цен на кроссоверы F7, F7x и Н9. Приобрести автомобиль можно с удорожанием на 30-60 тысяч рублей, что соответствует 1,1-2,9% от первоначальной стоимости. Единственным исключением оказались внедорожник Н5 и кроссовер Jolion, которые продают по прежней цене. Что касается кроссоверов F7 и F7x, то они подорожали на 50 тысяч рублей.

Что касается внедорожника H9 с дизельным агрегатом, то здесь цена увеличилась на 60 тысяч рублей. Полноразмерный внедорожник уже получал обновленный прайс в прошлом месяце, когда цена увеличилась на 30 тысяч рублей.



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