 

Гоген Солнцев рассказал, как проводит время с двумя пожилыми любимыми женщинами

15.06.2021, 11:42, Разное
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В своем микроблоге Instagram Гоген Солнцев пояснил подписчикам о том, что он проводит время сразу с двумя любимыми женщинами. Шоумен подкрепил свои слова совместным фото с пожилыми женщинами.
Гоген Солнцев женат на Екатерине Терешкович, но часто паре компанию составляет ее подруга Лидия Алифиренко. Он признался, что решил с «девочками» длинные выходные провести на даче. По словам шоумена, они копаются в огороде, строят будку для собаки и посещают баню. Его жена любит обливаться пивом, а подруга – намазываться медом в парилке. Кроме этого, Екатерина Терешкович «мощно бьет» Гогена Солнцева веником, сделанным из березовых бруней. Он попросил совета у фолловером, чем ему натираться в сухой сауне, чтобы это было максимально полезно для кожи.

Как пишет издание Teleprogramma, ранее шоумен рассказывал о том, что Лидия Алифиренко любит гладить ему вещи. Изначально его жена видела в приятельнице соперницу, но вскоре ситуация изменилась. Теперь пара с удовольствием проводит время в компании подруги семьи.



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