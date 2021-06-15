Губерниев об эфире с Бузовой: “Отработал блестяще”

Ведущий Дмитрий Губерниев заявил, что отработал блестяще на вчерашнем эфире с участием Ольгои Бузовой. Он заявил, что оскорблений с его стороны в отношении экс-ведущей проекта «Дом-2» не было.

В своем Телеграм-канале Губерниев решил поднять тему вчерашнего конфликта с Ольгой Бузовой. По его словам, он спрашивал ее о театре и футболе. Ведущий считает, что сама же теледива немного разошлась. В то же время позже известный спортивный комментатор принес извинения артистке. Он заявил, что не хотел ее обидеть.

Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире канала «Матч ТВ», когда Губерниев спросил у нее, перестали ли она пить коньяк по утрам. После данной фразы у Бузовой началась истерика. Она обвинила ведущего в хамском отношении и назвала его «дном». Артистку поддержали многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе бывший избранник Давид Манукян, но нашлись и те, кто в данном конфликте стал на сторону Губерниева.

Изначально Бузову пригласили для поддержки российских футболистов. После того, как ведущая успокоилась, она призвала спортсменов получать кайф от игры на поле.

Источник: www.sport-express.ru