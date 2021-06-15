Xiaomi Mi Mix 4 станет первым смартфоном с MIUI 13

Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 станет первым, который получит операционную систему MIUI 13. В ней разработчики полностью устранять проблемы, наблюдающиеся в актуальной версии.

Презентация Xiaomi Mi Mix 4 должна состояться во второй половине года. На сегодняшний день известно, что девайс прошел сертификацию 3С. В документации говорится, что гаджет оснастили двумя аккумуляторами, емкость которых составляет 2430 мАч.

Смартфон поступит на рынок с фирменной прошивкой MIUI 13, где будет присутствовать множество функциональных обновлений. По словам разработчиков, операционная система не должна разочаровать поклонников бренда.

Ожидается, что в новинке будет реализована технология подэкранной камеры. Устройство станет работать на базе однокристальной системы Snapdragon 888+. Не исключается, что оно будет водонепроницаемым. Смартфон станет поддерживать опцию беспроводной зарядки, а мощность проводной составит 120 Вт.

Источник: www.ixbt.com