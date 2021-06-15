“Супер, Жанна!”, “Шикарная”, “Крутая”. Бадоева для фото подняла платье
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“Мне кажется, что любого человека надо хвалить… Я, если вижу, что человек – молодец, всегда его похвалю, и не важно, кто это будет – муж, подруга или совершенно незнакомый человек. Могу сказать: “Это круто, ты молодец!” Знаю, что людей это очень сильно подстегивает”, – призналась она.
Бадоева позировала, подняв одной рукой платье и показав часть голой ноги.
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Подписчики прокомментировали пост.
“Вы крутая!” – написала kurepina1961.
“Супер, Жанна!” – заявила skvortsova_daria_.
“Шикарная Жанна”, – отметила vanessa_li_43.
Контекст:
Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”, которая выходит на российском “Первом канале”.
В 2017 году Бадоева вела проект “ЖаннаПомоги” на телеканале “Пятница!”, в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.
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