“Нужна стабильность и безальтернативная власть”. Зеленский объявил о подготовке новых инициатив против олигархов

“Нам не нужен любой план, у нас есть понятный план. Это первый мощный шаг – закон о деолигархизации. Далее будет еще несколько законодательных инициатив. Они будут легче. Надо пройти первый, такой самый сложный этап. Будет сопротивление, ну ничего страшного”, – отметил он.

По словам Зеленского, он достаточно сделал для того, чтобы предоставить возможность работать в Украине цивилизованно.

“Украине сегодня нужна стабильность и безальтернативная власть […] Если вдруг так случится, что парламентарии захотят превратиться из законников в бизнесменов, я буду ждать поддержку от общества. А пока я работаю и уверен в партии “Слуга Народа, которая должна поддержать”, – сказал Зеленский.

В Верховной Раде также есть демократические партии, которые могут поддержать закон об олигархах.

“Украине нужна стабильность, это цивилизованный выход из-под влияния олигархов и это выход для олигархов. Стройте бизнес, рабочие места. это круто, вас все буду уважать. Вкладывайте в фонды, привозите звезд, стройте крутые больницы и вас навсегда запомнит Украина. Все деньги, которые вы тратите на политику, потратьте на то, что останется в истории Украины”, – подчеркнул президент.

Контекст:

В 2020 году Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук заявляла 9 июня, что парламент рассмотрит законопроект в первом чтении в конце июня.

Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

По словам первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, Рада не будет оттягивать голосование за законопроект о статусе олигарха.

В то же время глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия ожидает “тысячи поправок” к документу.

Зеленский 4 июня в видеообращении заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

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