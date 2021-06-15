 

51-летняя Лопес показала младшую на два года родную сестру – известную в США телеведущую

15.06.2021, 11:40, Новости дня
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Артистка посвятила публикацию 50-летию Линды.

“Моя младшая сестра, я люблю тебя. Ты была и всегда будешь моей лучшей подругой. Тем, кто всегда чествовал меня в хорошие времена и поддерживал в трудные. Ты – земной ангел с чистым сердцем и по-настоящему красивой душой. Ты заслуживаешь всего самого лучшего в жизни”, – подписала фото Дженнифер Лопес.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Контекст:

Линда Лопес (1971) – младшая сестра Дженнифер Лопес (1969). Разница в возрасте между сестрами составляет два года – 24 июля Дженнифер Лопес исполнится 52. У них также есть старшая сестра Лесли. 

Линда Лопес – известная в США телеведущая и журналист. У нее есть дочь Люси Урен Лопес-Голдфрид (2008).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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