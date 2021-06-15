 

Двух туристов из России обстреляли на отдыхе в Абхазии

15.06.2021, 11:32, Разное
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В одном из кафе города Пицунда в Абхазии произошла стрельба. Сообщается, что местный житель хотел познакомиться с отдыхавшими там дамами. Те отказали, и тогда мужчина обстрелял одну девушку и ее спутника. Мужчина получил шесть пуль в левую ногу, девушку стрелок ранил в оба колена и левую стопу, передает телеканал “360”. Самого стрелка ранил осколок пули.



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