В Челябинске по подозрению в убийстве задержали силовика

В Челябинске сотрудника Росгвардии задержали по подозрению в убийстве его жены, передает URA.Ru. В пресс-службе ведомства подтвердили произошедшее, однако подробности пообещали сообщить позже.

Сообщается, что женщину доставили в больницу с ножевыми ранениями. От полученных травм она скончалась. Порезали ее в хостеле, где она работала. И пока следствие полагает, что нападавшим был ее муж.