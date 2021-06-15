 

В Челябинске по подозрению в убийстве задержали силовика

15.06.2021, 11:32, Разное
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В Челябинске сотрудника Росгвардии задержали по подозрению в убийстве его жены, передает URA.Ru. В пресс-службе ведомства подтвердили произошедшее, однако подробности пообещали сообщить позже.

Сообщается, что женщину доставили в больницу с ножевыми ранениями. От полученных травм она скончалась. Порезали ее в хостеле, где она работала. И пока следствие полагает, что нападавшим был ее муж.



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