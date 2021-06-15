Мнение: Пресс-конференция Байдена

По итогам саммита НАТО Байден провел пресс-конференцию. Сказано было достаточно много, поэтому остановлюсь на части весьма обширного перечня.

По Украине. Ситуация на Донбассе не является препятствием для включения ее в план по вступлению в НАТО. Единственным препятствием для его получения является коррупция.

Фактически в этой фразе одновременно содержится ответ и Кремлю, и Киеву. Причем ответ крайне однозначный. Кремль заявил, что членство в НАТО Украины — это «красная черта», переступать которую он никому не позволит. Байден отвечает — чихать я хотел на ваши линии. Когда сочту — тогда и вступлю Украину в процедуру. Для начала — в план по вступлению. Одновременно исключение Донбасса из критериев означает, что Кремль может угрожать обострением на Донбассе сколько угодно, никакого значения в вопросе вступления Украины в НАТО это играть не будет. То есть — шантаж и маневры войск вдоль границы впечатления не произведут.

Ответ Киеву на несколько истеричные и заполошные требования Зеленского о немедленном приеме Украины в НАТО не менее однозначен. Ключевое требование США к Киеву — создание независимой от власти антикоррупционной структуры фактически под международным управлением. Фактически это сдача остатков суверенитета и передача всей украинской «элиты» под международный (читай американский) контроль. Нелояльность автоматически будет приравнена к коррупции, а значит — и преследованию любого чиновника или олигарха. Понятно, что это крайне не нравится всему украинскому «политикуму», но условие жесткое и единственное: безопасность в обмен на лояльность. Причем безоговорочную.

По Турции. Байден выразил уверенность в достижении настоящего прогресса в отношениях с Турцией. Проще говоря — пока прогресс есть, но он все еще ненастоящий.

С Турцией ситуация для Байдена сложная. С одной стороны, объективно планы Эрдогана по строительству «логистической сверхдержавы» приведут его к конфликту с Китаем в Средней Азии, так как «сверхдержава» будет вынуждена искать баланс отношений с китайским «Шелковым путем» в этом регионе, и в таком формате конфликт неизбежен. Сам по себе такой конфликт может быть урегулирован, но вот на каких условиях и в каком балансе — это и будет его предметом. Задача США — поддерживать стремление Турции к движению в направлении Средней Азии и фактически передать ей доверенность на управление этим макрорегионом. А также создать для Китая болевую точку, так как бывшая советская Средняя Азия вплотную подходит к Синцзян-Уйгурскому автономному району, населенному тюркоязычными уйгурами-мусульманами. То есть, Турция получает в руки инструмент и механизм давления на Китай, что для США крайне ценно — именно для таких ситуаций Турция и нужна НАТО и США, других исламских стран в НАТО нет.

С другой стороны, отпуская Эрдогана в относительно свободное плавание, нужно мириться с его избыточной самостоятельностью. А потому задача Байдена и США — создать такой механизм отношений с Турцией, который с одной стороны, направлял и поддерживал ее стремление на восток, с другой — поддерживал лояльность Турции Альянсу, ограничивая ее действия, идущие вразрез с интересами США и НАТО. Задача сложная, а потому прогресс все еще «ненастоящий».

По России. США не ищут конфликта с Россией, но ответят на ее вредоносную деятельность и активность. То есть, активность по мнению Байдена налицо, и она именно вредоносная. Собственно, Байден озвучил тему встречи с Путиным — он объяснит ему, что считает вредоносной активностью и озвучит перечень ответов на нее. Поэтому никаких документов на встрече подписывать не будут — разве что Путин распишется в получении списка угроз.

Байден отметил, что все страны НАТО поблагодарили его за инициативу такой встречи. И опять-таки, единственно разумным объяснением такой благодарности является то, что у европейских стран НАТО нет тех инструментов, которые станут ответом США на действия Кремля. Этот инструмент, по всей видимости — информация об активах путинской клики по всему миру. Такая информация может быть, действительно, только у США. Скорее всего, Байден предъявит Путину как раз ее с угрозой начать конфискационные мероприятия, раз санкции не достигают своей цели.

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