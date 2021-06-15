В Нью-Дели началась вакцинация «Спутником V»

В частной делийской клинике Indraprastha Apollo Hospital началась вакцинация российским препаратом против коронавируса «Спутник V», но пока она проходит только по определенному списку.

«Да, мы начали вакцинацию «Спутником V», но не всех – по определенному списку. Широкую вакцинацию пока не проводим. Может быть с 20 числа, точную дату пока сказать не могу», – сказала представитель отделения вакцинации.

Как рассказали ТАСС в клинике, пока получено несколько сотен доз препарата. Вакцинируются преимущественно находящиеся в Нью-Дели сотрудники фармацевтической компании Dr. Reddy’s Laboratories. Записи для массовой вакцинации «Спутником V» пока нет.

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy’s Laboratories в феврале подала заявку на ограниченное применение «Спутника V» в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии. Применение российского препарата началось в этой стране 14 мая. Первую прививку сделал в Хайдарабаде (где находится штаб-квартира компании) представитель руководства компании Dr. Reddy’s Дипак Сапра.

Пока разрешение на прививки в Индии получили производимая в Индии вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, а также Covaxin и «Спутник V».