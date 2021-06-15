Рогозин назвал важнейшие задачи космонавтики

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал важнейшими задачами мировой космонавтики мониторинг космических угроз Земле (астероиды и другие тела) и поиск внеземной жизни.

Рогозин сообщил на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021, что первая из задач – «это планетарная защита», передает РИА «Новости».

«Мы обеспечили сегодня развитие программ мониторинга космического пространства, это имеет и утилитарное значение для того, как избежать опасных столкновений в космосе. Но есть и другая, еще более важная задача – как уберечь нашу планету от непрошенных столкновений с космическими телами, которые могут разрушить цивилизацию», – сказал он.

Глава Роскосмоса добавил, что на данный момент «нет технологий, которые способны изменить траекторию приближающейся опасности к нашей Земле», однако «эту технологию надо создавать».

При этом, по оценке главы «Роскосмоса», ни одна страна в одиночку не потянет такую разработку.

Вторая задача, по мнению Рогозина, это поиск ответа на вопрос, «который мучает человечество с момента его образования» – есть ли во Вселенной жизнь, кроме земной.

Он заявил, что «сама идея колонизации других планет неплоха, когда она раздается с точки зрения расширения наших знаний о природе и о возможностях человека и технологий», однако «если это идея колонизации других планет, связанная с паническими настроениями о будущем человека на Земле, мы с этим не можем согласиться». Потому «изучение природы из космоса, экологический мониторинг, борьба с парниковыми эффектами, которые погубили уже другие планеты, – это важнейшая общечеловеческая задача».

Рогозин выразил надежду, что в рамках этой задачи объединятся усилия ведущих космических держав и космических агентств, передает ТАСС.

Также он назвал «большой ложью» мнение, что космос свободен от политики: «Космос – это и есть высшая политика, космическая деятельность – это и есть высшая этика отношений между народами».

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.

Ранее Рогозин раскритиковал планы «бегства» основателя SpaceX Илона Маска на Марс.