 

Марка Skoda презентовала модель Octavia

15.06.2021, 10:50, Новости дня
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В Индии официально представили обновленную модель Skoda Octavia.

Вместе с тем автомобиль уже доступен в свободной продаже на местном рынке, тогда как приобрести модель в Европе можно с 2019 года. Вместе с тем новинка отличается радиаторной решеткой, светодиодной оптикой, а также модернизированными фонарями. Также эксперты констатировали улучшение аэродинамических показателей автомобиля.

Что касается интерьера салона, то здесь установили 10-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса, а также сиденья с 8 режимами настройки. Под капотом новинки Skoda Octavia установлен 2-литровый бензиновый мотор на 190 л.с. мощности. Данный экземпляр имеет 7-ступенчтую трансмиссию. Цена Skoda Octavia в Индии составляет от 2,6 млн рупий.



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