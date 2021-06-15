Большинство детей переносит COVID-19 легче гриппа — исследование



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Новое исследование провели специалисты из Университета Дикле. Они проанализировали медицинские карты 164 детей, госпитализированных с подтвержденным COVID-19 с марта по ноябрь прошлого года, и и 46 маленьких пациентов, которые попали в больницу с гриппом в 2016 году.

Дети с COVID-19 проводили в стационаре в среднем от 2 до 14 дней. Двое пациентов скончались, трое нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии. В то же время среди пациентов с гриппом реанимация потребовалась 41%, умерли семь детей. Ни у одного из них не было прививок от гриппа, отметили авторы исследовали. Гендерное соотношение в обеих группах было почти сопоставимым, но среди больных COVID-19 было чуть больше мальчиков.

У детей, госпитализированных с гриппом, также было более низкое количество эритроцитов и повышенных уровень лейкоцитов и нейтрофилов по сравнению с пациентами с COVID-19. Другие биомаркеры, такие как S-реактивный белок, прокальцитонин и другие у пациентов с гриппом также были значительно выше у пациентов с гриппом.

«COVID-19 и грипп могут иметь схожие клинические признаки у детей. Однако наши результаты показали, что коронавирусная инфекция имеет более легкое клиническое течение, чем грипп», — заключили авторы исследования.

Между тем, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), потребность в госпитализации у детей 12-17 лет с COVID-19 в 2,5-3 раза выше, чем во время сезонной эпидемии гриппа. На 100 тысяч человек приходится в среднем 35 и более госпитализаций, связанных с COVID-19, у детей в этой возрастной группе. В то же время во время эпидемии гриппа в предыдущие годы этот показатель составлял 15.