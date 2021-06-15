Встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена в США предвещают разочарование для украинцев

Владимир Зеленский надеется на встречу с Джо Байденом, которая состоится в США. Однако ряд экспертов предвещает украинцам разочарование от грядущей беседы президентов.

7 июня лидеры Украины и Соединённых Штатов провели телефонную беседу. В ней Владимир Зеленский и Джо Байден наметили ряд вопросов, которые следует обговорить при грядущей встрече. Ее проведут в США, многие граждане Незалежной возлагают на нее большие надежды. Однако многие эксперты уверены в обратном.

На июльской встрече запланировано много важных тем, среди которых есть и проблемы Донбасса, и план для вступления в НАТО, и помощь Украине. Однако, как и в случае с трубопроводом «Северный поток — 2», противодействие которому уже бессмысленно, такая же ситуация и по всем остальным вопросам. Сухость пресс-релизов, опубликованных по итогам дистанционного диалога президентов говорит об отсутствии высоких планок у самих представителей украинской политической элиты.

Специалисты отмечают, что акцента на украинской теме не стоит ожидать и от саммита с участием Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Такое же разочарование украинцам предвещают и от беседы глав Украины и США. Как пишет «НьюИнформ», предложение о личной встрече, поступившее от Джо Байдена, удивило Владимира Путина, однако он не отказал заокеанскому коллеге в беседе, которая состоится в Женеве уже завтра.

Источник: newinform.com