Звезде «Содержанок» Дарье Мороз пришлось играть постельные сцены перед своим отцом

Состоялась долгожданная премьера третьего сезона сериала «Содержанки», который получил название «Развязка». Дарье Мороз, которая является главной героиней, пришлось играть откровенные постельные сцены перед собственный отцом. Именно Юрий Мороз стал режиссером заключительного сезона, а его дочь – выступила в качестве не только актрисы, но и креативного продюсера.

По словам Дарьи Мороз, она во время съемочного процесса чувствовала больше ответственности, чем при работе в двух предыдущих сезонах. Однако присутствие отца на съемочной площадке позволяло ей максимально расслабится. Кроме этого, артистка призналась, что ей было также комфортно работать и с экс-супругом. По ее словам, Константин Богомолов является требовательным режиссером. Эротические сцены в кино ее не смущают. Если актриса понимает, что это нужно по сценарию, то не откажется от такой роли.

Юрий Мороз отметил, что важно отношение режиссера к тому, как происходит съемочный процесс. Он отдавал себе отчет, что перед ним стоит не дочь, а актриса Дарья Мороз – исполнительница главной роли. В этом он не видит никакой эротики, так как кино – это их работа. При этом, режиссер признался, что съемка постельных сцен довольно часто сопровождается смехом не только артистов, но и всей группы. Технические моменты заставляют актеров изощряться, чтобы получилось максимально правдоподобно.