Сестра обратилась к покойной Жанне Фриске: “Шесть лет прошло, а мы все ждем тебя с гастролей”

Наталья Фриске обратилась к своей покойной сестре Жанне Фриске по случаю шестой годовщины ее смерти. Она написала трогательный пост в социальной сети Instagram.

Наталья Фриске назвала покойную певицу ангелом. Уже шесть лет прошло, а семья артистки не может осознать, что ее нет в живых. До сих пор родственники ждут Жанну Фриске с гастролей, думают, что она находится на съемках «Последнего героя», которые проводятся на необитаемом острове. В голове никак не может уложиться информация, что больше не получится увидеть певицу.

Наталья Фриске заявила, что очень любит свою старшую сестру. Ей не хватает ее мудрых советов и крепких объятий. Свой пост родственница покойной певицы сопроводила клипом на одну из ее песен. В комментариях к посту подписчики поддержали Наталью Фриске и вспомнили артистку добрым словом.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась в результате рака головного мозга. Диагноз у артистки подтвердился после родов. Несколько лет знаменитость боролась с тяжелой болезнью, но в итоге ее организм не выдержал.