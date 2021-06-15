 

Сестра обратилась к покойной Жанне Фриске: “Шесть лет прошло, а мы все ждем тебя с гастролей”

15.06.2021, 10:44, Разное
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Наталья Фриске обратилась к своей покойной сестре Жанне Фриске по случаю шестой годовщины ее смерти. Она написала трогательный пост в социальной сети Instagram.
Наталья Фриске назвала покойную певицу ангелом. Уже шесть лет прошло, а семья артистки не может осознать, что ее нет в живых. До сих пор родственники ждут Жанну Фриске с гастролей, думают, что она находится на съемках «Последнего героя», которые проводятся на необитаемом острове. В голове никак не может уложиться информация, что больше не получится увидеть певицу.

Наталья Фриске заявила, что очень любит свою старшую сестру. Ей не хватает ее мудрых советов и крепких объятий. Свой пост родственница покойной певицы сопроводила клипом на одну из ее песен. В комментариях к посту подписчики поддержали Наталью Фриске и вспомнили артистку добрым словом.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась в результате рака головного мозга. Диагноз у артистки подтвердился после родов. Несколько лет знаменитость боролась с тяжелой болезнью, но в итоге ее организм не выдержал.



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