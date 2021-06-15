НАЗК признало незаконным назначение Витренко главой “Нафтогазу”

В ведомстве сообщили, что будучи и.о. министра энергетики, Витренко нарушил п. 1 ч. 1 ст. 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и влиял на работу НАК “Нафтогаз України”.

Закон подразумевает, что после увольнения с должности госслужащего человек в течение года не может руководить предприятиями, на которые он мог влиять во время работы на государство.

“По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий и.о. министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК “Нафтогаз Украины”, – говорится в документе.

Новиков внес в Кабинет министров Украины предписание с требованием признать незаконным и разорвать контракт с Витренко.

Контекст:

28 апреля Кабмин объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” и назначил вместо него Витренко. Срок его полномочий – один год.

На следующий день, 29 апреля, спикер Государственного департамента США Нед Прайс напомнил о необходимости приверженности реформам и об уважении к корпоративному управлению в энергетическом секторе Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 6 мая поднимал вопрос смены руководства “Нафтогазу” на встрече со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, а также при общении с представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов. “Госсекретарь не скрывал шока от разрушения корпоративного управления в “Нафтогазі”, – говорила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более, чем на шесть месяцев.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

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