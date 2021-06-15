Верещук: НАТО тоже должно меняться. Роль России в их документах – “конструктивный партнер”

“НАТО тоже должно меняться. Мы – абсолютно очевидно должны меняться. Но даже если говорить о действующей стратегии и концепции НАТО, то лишь сейчас было принято решение о том, чтобы изменить роль и место России. Как вы думаете, как определяли в НАТО роль и место России до сегодняшнего дня? “Конструктивный партнер”. С 2010 года и до сих пор в концепции НАТО так и было записано. Нам всем надо меняться и думать, как это сделать вместе. Этот железный занавес, который может опуститься или уже даже начал опускаться, должен пройти по восточной границе Украины. Вот и все. И это наша с вами общая работа”, – отметила Верещук.

https://www.facebook.com/vereshchuk.ukraine/videos/160575152757582/

О плане изменить Стратегическую концепцию НАТО на саммите Альянса в следующем году сообщил советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан.

“Последняя Стратегическая концепция была разработана в 2010 году, и, среди прочего, она называет Россию “конструктивным партнером” и в ней вообще не говорится о Китае. Пришло время обновить Стратегическую концепцию НАТО. И на саммите [14 июня 2021 года] он [Байден] проконсультируется по этому поводу с союзниками и партнерами”, – сказал Салливан 13 июня.

Контекст:

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Представителей Украины в этом году на него не приглашали.

В итоговом коммюнике саммита страны – члены НАТО прописали подтверждение решения, принятого в 2008 году с формулировкой: “Украина станет членом Альянса с планом действий по членству как неотъемлемой частью этого процесса”.

Перед саммитом генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг отмечал, что в Брюсселе страны – члены Альянса будут “принимать решения по содержательной и перспективной стратегии НАТО-2030”, чтобы противостоять “агрессивным действиям России, угрозам терроризма, кибератакам, новым разрушительным технологиям, влиянию изменения климата на безопасность и подъему Китая”.

В коммюнике члены НАТО также поддержали территориальную целостность и суверенитет Украины, Грузии и Молдовы, не признали незаконную аннексию Россией украинского Крыма. Альянс призвал Россию отменить включение США и Чешской Республики в список недружественных стран, отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

“Пока Россия не продемонстрирует соблюдение международного права, своих международных обязательств и ответственности, возврата к “обычному ведению дел” не может быть”, – заявили в НАТО.

Отдельно в документе Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина ПДЧ, он сказал, что “это еще предстоит увидеть”, и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

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