“Зараза не берет?” Зеленский обратил внимание, что Венедиктова пришла на форум без маски

“Очень приятно видеть всех. Так захотелось сказать вам, что даже в масках начинаю узнавать людей. Новое чувство. Премьера [Украины Дениса Шмыгаля] вижу. Генпрокурора [Украины Ирину Венедиктову] вижу. Без маски почему-то… Зараза не берет? Понимаю” – улыбнувшись сказал Зеленский.

ВИДЕОВидео: Всеукраїнський Форум Україна 30 / YouTube

Обращение Зеленского к генпрокурору звучит в начале трансляции форума. Венедиктова сидела в зале и ответила на замечание президента улыбкой.

Контекст:

В Украине действует адаптивный карантин. Страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Его планируют продлить до августа.

7 июня Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине. В связи с этим в стране ослабили карантин – разрешили круглосуточную работу кафе и массовые мероприятия.

Минздрав Украины 17 мая сообщил, что все регионы страны находятся в “зеленой” зоне.

Кабинет Министров Украины 22 марта этого года принял постановление, которым запретил находиться на территориях общего пользования в “красных” зонах карантина без масок.

В общественных помещениях и транспорте, согласно принятому Радой закону, с ноября 2020 года штраф за отсутствие маски или респиратора установлен в размере от 10 до 15 не облагаемых налогами минимумов доходов граждан (170–225 грн). Оштрафовать могут и в том случае, если маска есть, но она не закрывает нос и рот должным образом.

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