 

Под Москвой мошенница обманула пенсионерку

15.06.2021, 10:34, Разное
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В подмосковном Павловском Посаде 27-летняя мошенница обманула пенсионерку. Она подошла к жертве на улице и объявила, что должна передать ей продуктовый набор. Однако для его получения женщина должна заполнить анкету, оговорилась злоумышленница. Для этого они поднялись к женщине в квартиру.

Пока пенсионерка заполняла бумаги, мошенница обчистила ее квартиру, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Добычей злоумышленницы стали деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 150 тысяч рублей.

Злодейку задержали. Ее проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.



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