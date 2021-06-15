 

Путин очно примет участие в съезде «Единой России»

15.06.2021, 10:16, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин по-прежнему планирует очно принять участие в съезде «Единой России» в субботу, 19 июня, несмотря на усиление в Москве антиковидных мер, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, планируется с учетом принятых мер», – ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли по-прежнему очное участие Путина в съезде единороссов в нынешних эпидемиологических условиях в столице, передает ТАСС.

Ранее источник в партии сообщил, что «Единая Россия» пока не планирует переносить назначенный на 19 июня предвыборный съезд в связи с введением в Москве новых мер противодействия коронавирусной инфекции и объявлением «длинных выходных». При этом источник отмечал, что обсуждается минимизация числа гостей и участников съезда вплоть до кворума.

Согласно закону, все партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента о назначении выборов. Все съезды должны проходить в очном режиме.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.



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