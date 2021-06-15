Как избавиться от мух в доме, не используя химию: помогут 6 растений

Для жителей сельской местности мухи летом являются одними из самых надоедливых насекомых. Однако бороться с ними можно не только с помощью дихлофоса и скрученной в трубочку газеты, но и народными методами, например, запахом трав и цветов. Существует как минимум 6 зеленых культур, которые отпугивают мух не хуже репеллента. Представляем вашему вниманию краткое описание этих растений.

Базилик

Решили отпугнуть мух от летней кухни? В таком случае рекомендуем вам посадить в контейнеры или горшок базилик, после чего разместить вазоны с зеленью на подоконниках и возле входных дверей. Запах этого растения отпугивает не только мух, но и других надоедливых насекомых, например, комаров.

Сочные листья базилика можно использовать для приготовления мощного средства от насекомых. Достаточно выдавить побольше сока, развести его с жидким мылом в соотношении 1:1, после чего опрыскать места скопления комаров или мух. Главное – чтобы хотя бы немного раствора попало на насекомых. Полученную жидкость можно хранить в холодильнике, но не более 4 суток.

А еще базилик можно использовать в кулинарии. Особенно хорошо листья этого растения сочетаются с мясными блюдами, салатами и некоторыми супами. Вкус базилика способен дополнить многие овощи, например, помидоры, спаржу или перец.

Лаванда

Издавна лаванду использовали для того, чтобы придать приятный аромат одежде или обуви. Для этого пучок сухой травы просто помещали в шкаф или другое закрытое место. Впрочем, со временем было открыто еще одно замечательное свойство этого растения – отпугивание мух, комаров, блох и моли.

Чтобы наверняка отпугнуть незваных гостей от вашего жилища, поместите несколько пучков сухой травы в разных участках дома. Особое внимание следует уделить прихожей, поскольку именно оттуда обычно в дом попадают насекомые. Также не забывайте о возможности посадить в саду несколько кустов лаванды, дабы близ вашего участка вообще не появлялись вредители.

Масло растения можно использовать для нанесения на тело перед пикниками или походом. Держится оно достаточно долго, так что комары вас не побеспокоят даже в ночное время суток. Кроме того, масло лаванды является крайне полезным для организма: оно питает кожу и оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему.

Лимонная трава

Лимонник содержит в своем составе цитронеллу, так что не удивительно, что его натуральное масло способно отпугивать даже самых зловредных насекомых (в том числе и мух с комарами). Это растение способно достигать 120 см в высоту и 90 см в ширину, поэтому лучше всего его сажать в открытый грунт или широкие горшки. Однако если вы уделите особое внимание месту посадки, расположив эти растения на каждые 4-5 метров вашего участка, то без труда обезопасите жилище от проникновения в него насекомых.

Не стоит забывать, что ароматные листья лимонной травы прекрасно подходят для использования в кулинарии. К примеру, они неплохо дополняют блюда, приготовленные из курицы или свинины, а также сочетаются с легкими супами и свежими салатами. Если вы любите азиатскую кухню, то лимонник окажется почти таким же полезным, как соевый соус, ведь его экстракт можно употреблять вместе с суши, роллами, карри, раменом и удоном.

Лимонник крайне неприхотлив в выращивании, однако лучше всего для него подходят хорошо освещенные места. Почва должна иметь дренажный слой, поскольку культура не переносит избытка влаги.

Лимонный тимьян

Лимонный тимьян – лучшая трава для борьбы с комарами. Помимо этого, она неплохо отгоняет мух (хотя и не так хорошо, как, например, базилик). Кроме того, эта трава практически неприхотлива к условиям выращивания, ведь она способна произрастать даже в каменистой и сухой местности. Самое главное, чтобы на участке было достаточное количество солнечного света.

Для отпугивания зловредных насекомых можно срезать несколько стеблей травы, после чего высушить их и поместить в различных участках дома или летней кухни. Также соком растения можно натираться перед походами или рыбалкой, дабы отпугнуть комаров. Однако перед этим обязательно убедитесь, что у вас нет аллергии на различные травы, поскольку лимонный тимьян является сильным аллергеном. Также избегайте нанесения сока на участки с открытыми ранами и те места, где кожа является наиболее чувствительной.

Мята

Это одна из самых агрессивных трав в плане зашиты жилища от насекомых. Однако ее довольно трудно выращивать в домашних условиях, поэтому идеальным решением будет посадить несколько кустов в открытый грунт. Как только она разрастется, можно будет выкопать несколько молодых отростков вместе с корешками, после чего пересадить их в горшки.

Листья мяты можно использовать для приготовления крайне полезного эфирного масла, которое используется во многих народных рецептах. Также не стоит забывать о пользе ароматного мятного чая со льдом, который не только прекрасно утоляет жажду, но и оказывает профилактический эффект в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также успокаивает нервы. В кулинарии мяту обычно добавляют в мясные блюда или освежающие напитки.

Розмарин

Это еще одна полезная трава, обожаемая кулинарами почти так же сильно, как насекомыми ненавистная. Розмарин чудесным образом отталкивает не только комаров и мух, но и даже тараканов, так что его выращивание на кухне строго обязательно. Некоторые фермеры даже сажают эту траву в теплицах, поскольку она отпугивает паутинного клеща, белокрылку, тлю и других сосущих сок растений насекомых.

Масло розмарина используется в особо дорогих ресторанах для заправки салатов, а также придания мясным блюдам изысканного и неповторимого вкуса. Свежие листья розмарина отлично дополнят практически любой гарнир или мясной соус. Кроме того, розмарин используется в нескольких народных рецептах, направленных на борьбу с различными заболеваниями внутренних органов (пищеварительная, нервная и кровеносная системы).

Самый эффективный спрей от насекомых

Из розмарина можно приготовить достаточно простой, но крайне эффективный спрей. Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

20 столовых ложек сушеного розмарина;400 миллилитров водки или 200 миллилитров спирта;1 литр кипяченой воды.

Итак, для начала добавьте сушеный розмарин в кипяченую воду, после чего поместите кастрюлю на огонь и варите в течение 20-30 минут. После этого полученный отвар необходимо как следует процедить и смешать со спиртом или водкой. Полученную смесь лучше всего сразу же использовать для борьбы с насекомыми, однако в холодильнике она хранится в течение 8 суток.

Могут ли растения полностью исключить вероятность появления насекомых вблизи дома?

Важно понимать, что мухи, комары и прочие вредители слетаются к вашему дому по вполне объективным причинам. К примеру, это может быть свет в ночное время суток, тепловой фон во время холодных ночей, а также запах отходов или выгребной ямы. Так что перед тем, как сажать в саду или в доме особые растения, для начала убедитесь, что ничто на вашем участке не привлекает насекомых. К примеру, комары обожают селиться в высокой траве, поскольку она дает им укрытие от солнца, так что вовремя косите газон.

Заключение

Таким образом, перечисленные растения действительно способны отпугнуть от вашего дома незваных гостей. Кроме того, в отличие от различных химических препаратов, данные методы борьбы с насекомыми являются натуральными, а значит, вы не рискуете нанести вред своему здоровью. Ну и не стоит забывать о кулинарных качествах тех или иных трав, а также их целебных свойствах.