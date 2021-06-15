 

Hyundai вывела на тесты электрический седан IONIQ 6

15.06.2021, 9:52, Новости дня
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В Сети продемонстрировали изображения новой модели Hyundai IONIQ 6, которая до сих пор прячется за защитной пленкой.

Речь идет об электрическом седане, который базируется на ранее продемонстрированном прототипе Prophecy. В прошлом месяце представители южнокорейского бренда указали, что выход электрокара на рынок состоится уже к следующему году. Также планируется выпустить соответствующий внедорожник Ioniq 7, который следует ожидать к 2024 году.

Новый седан выполнен на архитектуре E-GMP, используемой у предшествующей версии Ioniq 5. Модель получила электрический агрегат с мощностью 218 л.с. Кроме того, запас хода электрокара достигает 450 километров без подключения к зарядке. В полноприводной версии Hyundai IONIQ 6 мощности будет достигать 306 л.с.



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