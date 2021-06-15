Начались поставки внедорожника Lada Niva Travel в Словакию

Отечественный внедорожник Lada Niva Travel поступил в продажу на рынке Словакии.

Первые экземпляры автомобиля уже доступны в дилерских центрах европейского государства. Вместе с тем внедорожник получил достаточно высокую оценку у европейских автолюбителей за счет соотношения цены и качества. Приобрести российскую модель Lada Niva Travel на рынке Словакии можно по цене от 16,5 тысяч евро в базовой комплектации.

Кроме того, данный экземпляр на отечественном рынке доступен от 780 тысяч рублей. Вместе с тем Словакия выступает третьей европейской страной, где модель Lada Niva Travel поступила в продажу. Эксперты пока не готовы прогнозировать уровень спроса на местном рынке Словакии.