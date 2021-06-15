Выпивка во время любой фазы цикла снижает вероятность беременности



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Безуспешные попытки зачать ребенка – распространенная проблема. Например, в США с ней сталкиваются около 12% пар. Часто такие сложность бывают у пар, которые физиологически способны иметь детей. Несмотря на отсутствие бесплодия, вероятность зачатия в течение одного менструального цикла может оказаться низкой. Один из возможных факторов риска такой проблемы – выпивка. Несмотря на огромную распространенность употребления алкоголя, степень его влияния на репродуктивную функцию человека изучена плохо.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 413 женщин в возрасте 19-41 лет, за которыми наблюдали в течение 19 менструальных циклов. Участницы исследования вели дневники, сообщая, сколько алкоголя они употребляют.

Ученые выделили несколько типов употребления алкоголя участницами: запойный (более четырех порций за день), частый (более шести порций в неделю), умеренный (от трех до шести в неделю). Одной порцией в исследовании считали маленький бокал пива (355 мл) или 44 миллилитра крепкого алкоголя.

Наиболее выразительной была связь запойного и частого употребления алкоголя во время овуляции: около четырнадцатого дня цикла. Однако авторы подчеркивают, что частое употребление алкоголя во время любой фазы менструального цикла снижает вероятность зачатия.

«Во время лютеиновой фазы цикла, которая длится две недели перед менструальным кровотечением, происходит процесс имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Поэтому не только частое, но и умеренное употребление алкоголя связано со снижением вероятности зачатия», – объяснила Кайра Тейлор(Kira Taylor), профессор Луизвиллского университета, соавтор исследования.

Частое употребление алкоголя во время второй фазы цикла снижало возможность зачатия на 44%, а во время овуляции – на 61% по сравнению с показателями непьющих. Каждый день запойного пьянства во второй части цикла был связан со снижением вероятности зачатия на 19%, во время овуляции – на 41%..

Вероятность зачатия в течение одного менструального цикла для непьющих женщин – около 25%, а для умеренно выпивавших – 20%, для часто выпивающих – 11%, сообщили авторы исследования. Тип алкогольных напитков не влиял на результаты исследования.

Это исследование не доказывает, что употребление алкоголя – причина сложностей с зачатием, оно показывает только связь между двумя этими явлениями. Также ученые подчеркивают, что алкогольные напитки нельзя воспринимать как противозачаточное средство.