 

Врач Дьяков назвал три вещи, которые нельзя делать при боли в спине

15.06.2021, 9:46, Разное
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Врач Леонид Дьяков назвал три вещи, которые нельзя делать в случае наличия болей в спине. На сегодняшний день очень много людей ведут сидячий образ жизни. Этому поспособствовала и самоизоляция, которая заставила население находиться дома.
Важно организовать собственную дисциплину. Лучшим методом профилактики многих заболеваний опорно-двигательного аппарата является ходьба. Если человек хочет жить долго и не болеть, необходимо как можно больше двигаться. За день рекомендуется проходить десять тысяч шагов, а молодым людям – 20-25 тысяч.

Если боли в спине или же суставах все-таки появились, то врач дал три совета. По его словам, не стоит увлекаться ношением корсетов шейных, поясничных, поскольку они необходимы только после травмы. В противном случае, движение сознательно ограничивается, а это неправильно.
Также не стоит заниматься самолечением. В острый период необходимо обратиться к врачу, поскольку боль в спине может свидетельствовать о серьезных проблемах в позвоночнике и мышцах. Нередко дискомфортные ощущения свидетельствуют о патологиях внутренних органов.

Без консультации с врачом нельзя делать упражнения и посещать сеанс массажа. Один и тот же вид боли может быть признаком разных проблем. Также не стоит увлекаться обследованиями, поскольку некоторые сразу же идут на МРТ, где обнаруживаются грыжи. В результате человек начинает их лечить, но нужно понимать, что данная проблема является довольно распространенной, а боль нередко появляется по другой причине.

Источник: rg.ru



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