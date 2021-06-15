Футболист Дмтрий Тарасов рассказал о сексе с Анастасией Костенко

Известный футболист Дмитрий Тарасов пояснил поклонникам о сексе со своей женой Анастасией Костенко. Этой информацией он поделился в Телеграм-канале.

Дмитрию Тарасову нравится общаться со своей аудиторией. Он предложил задать ему вопросы, а на самые откровенные из них спортсмен пообещал ответить в Телеграм-канале. Поклонникам стала интересна тема секса футболиста с его супругой Анастасию Костенко.

По словам Тарасова, в интимном плане у него все прекрасно. Когда у пары есть желание, то отправляются в спальню. Интима в данном браке точно больше, нежели в предыдущих. Спортсмен отметил, что это можно видеть по детям. У семейной пары секс в жизни присутствует каждый день.

Напомним, что у Дмитрия Тарасова брак с Анастасией Костенко является третьим по счету. В первый раз он женился на гимнастке Оксане Пономаренко, которая подарила ему дочь. Сразу после развода спортсмен связал себя узами брака с Ольгой Бузовой. Ведущая не успела подарить футболисту наследников. В браке с Анастасией Костенко у Тарасова растут две дочери – Милана и Ева. Сейчас модель беременна в третий раз. Известно, что она подарит возлюбленному долгожданного сына.

Отметим, что в доме у Тарасова и Костенко есть специальная комната, где хранятся приспособления для секса. Он заявил, что там нет ничего извращенного, но присутствуют всяческие повязки и наручники.

Источник: bloknot-rostov.ru