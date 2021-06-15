 

Недорогой Samsung Galaxy с AMOLED, 90 Гц, 48 Мп и 5000 мА·ч готов к продажам в России

15.06.2021, 9:46, Разное
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К продажам в РФ готов новый недорогой смартфон компании Samsung. Galaxy A22 получил AMOLED-экран с частотой смены изображений в 90 Гц, камерой 48 Мп и 5000 мА·ч.
На рынок РФ вскоре поступит новый гаджет от компании Samsung. Galaxy A22 будет смартфоном с актуальными технологиями и при этом доступным ценником. В нем отсутствует модем для работы в мобильных сетях пятого поколения, однако все остальные параметры остаются на уровне. Так, AMOLED-дисплей отличается максимальной 90-герцной частотой обновления изображений. 6,4-дюймовая панель, выполненная по технологии HD+, содержит каплевидный вырез вверху по центру.

Селфи-объектив в Samsung Galaxy A22 имеет разрешение в 13 миллионов пикселей. Блок основной камеры в устройстве состоит из четырех датчиков, главный из которых 48-мегапиксельный. Компанию ему составляет пара сенсоров по 2 мегапикселя каждый и один на 8. Долгую работу без необходимости поисков розетки обеспечивает ёмкий аккумулятор на 5 тысяч мА·ч. Продуктивность и быстродействие аппарату обеспечивает однокристальная мобильная платформа Helio G80 от марки MediaTek. Многозадачность девайсу придает чип оперативной памяти на 4 гигабайт.

Флэш-накопитель в гаджете предусмотрен 64- или 128-гигабайтный в зависимости от модификации. Россияне смогут приобрести Galaxy A22 от южнокорейской Samsung в трёх вариантах расцветки корпуса: зелёной, белой и черной. Четвертую вариацию фиолетового цвета в Россию не привезли. Кроме того, в девайсе установлен модуль NFC и дактилоскоп, вынесенный на боковую грань. Стоимость пока не известна точно, однако, по информации ряда торговых сетей, она соответствует 18 и 20 тысячам рублей.

Источник: www.ixbt.com



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