Автор лучшего комментария в защиту Бузовой получит дом в Подмосковье

Известная телеведущая Ольга Бузова пообещала разыграть дом, пять автомобилей «Mercedes» и другие ценные призы между авторами самых удачных комментариев в её защиту.

– Димка Губерниев – это типичный мужлан, хам и абьюзер. Вчера он перешёл все границы дозволенного. Он опьянён жгучей ненавистью ко всем женщинам и получает просто садистское удовольствие, оскорбляя людей в прямом эфире. Посмотрите, как он общается со мной. Брызгая слюнями, он опускает абсолютно неприемлемые комментарии и намёки. Мы просто обязаны его остановить. Я объявляю о старте кампании «Защитим Бузову». Публикуйте свои комментарии с этим хештегом в социальных сетях, авторам лучших из них я лично вручу ключи от дома в Подмосковье и 5 новых автомобилей Mercedes Benz, – заявила Бузова.

Телеведущая уже начала сбор средств на формирование призового фонда. По нашей информации за первые сутки ей удалось собрать более десяти миллионов рублей.

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