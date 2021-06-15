 

ООН подозревает Китай в изъятии органов у заключенных из числа религиозных и этноменьшинств. Пекин назвал это дезинформацией

15.06.2021, 9:44, Новости дня
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К меньшинствам управление отнесло практикующих Фалуньгун (религиозное движение, в основе которого лежит китайская гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и китайских народных верований), уйгуров, жителей Тибета, мусульман и христиан.

Заключенным принудительно проводят УЗИ и берут кровь на анализ. Результаты исследований регистрируются в базе данных доноров органов. Другим узникам эти исследования не проводят. 

“Принудительное извлечение органов в Китае, по-видимому, направлено против конкретных этнических, языковых или религиозных меньшинств. Их содержат под стражей часто без объяснения причин ареста или выдачи ордеров на арест. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминационном обращении с задержанными по этнической принадлежности, религии или убеждениям”, – отметили эксперты.

По данным ООН, у заключенных предпочитают изымать сердце, почки, печень и роговицу глаза. 

“В этой форме торговли людьми могут участвовать специалисты сектора здравоохранения, в том числе хирурги, анестезиологи и другие медицинские специалисты”, – уточнили в управлении.

Член китайского представительства в Женеве обвинил экспертов ООН в клевете, сообщила “Немецкая волна”. Пекин будет защищаться от этих обвинений и категорически их отвергает, пообещал чиновник. По его словам, у экспертов ООН отсутствуют “рудиментарные мыслительные способности”. Эксперты “стали жертвами антикитайской дезинформации со стороны сепаратистов и движения Фалуньгун, заявил он.

Контекст:

Независимый трибунал по насильственному извлечению органов у узников совести в Китае (China Tribunal) в 2018 году заявлял, что в Китае продолжается практика насильственного изъятия органов у заключенных.

Forbes писал, что еще в 2014 году китайское правительство утверждало, что подобные случаи прекратятся, но China Tribunal собрал данные, доказывающие, что это не так. По оценкам организации, в Китае проводят от 60 до 100 тыс. операций по пересадке в год.

Одна из последователей Фалуньгун по имени Дженнифер Цзэн, которая отбыла год наказания в китайском женском трудовом лагере, рассказала британской газете The Guardian, как однажды узников посадили в фургон и отвезли в больницу. По ее словам, там заключенных тщательно осматривали, делали рентген и брали кровь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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