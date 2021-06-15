Вакцинацию от коронавируса завершили 260 тыс. украинцев

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 50 057 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 28 100 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 21 957 человек. […] За 14 июня 2021 года было сделано на 27 838 прививок больше, чем за предыдущие сутки”, – говорится в сообщении.

В понедельник прививки делали 448 мобильных бригад и 755 пунктов вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели 14 июня в Киеве (8883), меньше всего – в Черновицкой области (634).

“Всего с начала кампании по вакцинации сделано 1 768 556 прививок. Вакцинировано 1 507 803 человека, из них получили первую дозу – 1 507 801 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 260 755 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – отметили в Минздраве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной AstraZeneca, было введено 19 828 доз этого препарата (большинство – как вторую дозу).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

По состоянию на 11 июня Украина получила около 4,2 млн доз вакцин от COVID-19. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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