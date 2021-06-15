 

ВОЗ изучит случаи воспаления сердечной мышцы после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer

15.06.2021, 9:44, Новости дня
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“Мы осуществляем мониторинг и собираем данные. Мы выясняем, является ли это [миокардит] последствием вакцинации или это часть обычного процесса распространения [болезни] в обществе”, – сказала она. 

Симао уточнила, что сообщения о миокардите поступают из США и Израиля. 

28 мая Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) сообщали, что с апреля 2021 года в США участились случаи миокардита и перикардита у пациентов до 30 лет после вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Информации о появлении таких симптомов после получения прививки Johnson & Johnson нет, уточнили в ведомстве. 

По состоянию на 11 июня в США зафиксировано 226 таких случаев после вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщил канал АВС. 

Согласно данным CDC на 15 июня, в США полностью вакцинировали от коронавируса 51,1% населения старше 12 лет. 

Миокардит – это воспаление сердечной мышцы, перикардит – воспаление наружной оболочки сердца. В обоих случаях иммунная система организма вызывает воспаление в ответ на инфекцию или какой-либо другой фактор. Симптомы могут включать боль в груди, одышку или учащенное сердцебиение, уточнили в СDC. Большинство пациентов в США, у которых появились такие симптомы, хорошо реагировали на лечение, их состояние быстро улучшилось. 

С учетом риска заболевания COVID-19 в СDC рекомендуют вакцинацию против коронавируса для всех пациентов старше 12 лет. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Для применения в США разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%). Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%).

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте в мире по количеству случаев болезни – 33,47 млн, за время эпидемии 599,9 тыс. человек умерли.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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