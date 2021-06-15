Некоторые депутаты Рады на селфи из Офиса президента Украины делали “чуть ли не сделки” – Корниенко

В ответ на вопрос, как сейчас депутаты общаются с ОП, Корниенко ответил: “Не надо никуда записываться. Просто немного изменился пропускной режим – нужно понимать, куда ты идешь”.

Просто зайти в Офис президента, чтобы сделать селфи, уже не получится, отметил политик.

“Неприятная новость для коллег, которые этим злоупотребляли. У нас есть разные депутаты, которые на селфи из ОП делали чуть ли не какие-то сделки, не будем называть их фамилии”, – объяснил нардеп.

По его словам, на встречу к президенту Украины Владимиру Зеленскому не тяжело попасть, если есть предметный разговор.

Глава партии “Слуга народа” описал отличия между действующим главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и его предшественником Андреем Богданом.

“У Ермака появились профильные замы, обязанности распределили. Не нужно бежать к Андрею, чтобы обсудить децентрализацию, например. Когда все это начиналось, все курировал лично Богдан, вопросы обсуждались у него в кабинете. Думаю, Ермак все делегировал хорошо”, – заключил он.

Контекст:

В мае стало известно, что народные депутаты могут проходить в Офис президента Украины только в случае, если на их имя выписан предварительный заказ в бюро пропусков. “Украинская правда” писала, что такие ограничения появились после того, как внефракционный депутат Гео Лерос ворвался в приемную к Ермаку и попросил его секретаршу передать, что “Ермак – г…дон”.

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