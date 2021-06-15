Отечественным букмекерам запретят принимать ставки на поражение России

Депутат Государственной думы Василий Пискарев призвал законодательно ограничить право букмекеров принимать ставки на поражение российских спортсменов.

– Мы провели детальный анализ ведущих российских букмекерских контор и выяснили, что они сознательно провоцируют россиян делать ставки на проигрыш отечественных спортсменов. Например, в матче наших футболистов с Бельгией, коэффициент на поражение российской команды был в 4 раза больше, чем на их противников. То есть они де-факто вынуждают людей делать ставки против России. Далее специалисты сопоставили результаты матчей отечественных футболистов и хоккеистов на международных соревнованиях, и выводы меня просто шокировали, – невооружённым взглядом видна корреляция между завышенными антироссийскими коэффициентами и поражениями наших ребят. Поэтому я предлагаю запретить букмекерам принимать ставки на поражение российских спортсменов, мы не должны позволять зарабатывать деньги на русофобии и провокации, – заявил парламентарий.

Уже в ближайшие дни ведущие букмекеры в добровольном порядке прекратят принимать ставки на проигрыш российских спортсменов. Кроме того, против граждан, которые наиболее активно делали такие ставки, может быть проведена проверка на предмет связи с иностранными агентами.

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