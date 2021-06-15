 

Отечественным букмекерам запретят принимать ставки на поражение России

15.06.2021, 9:42, Разное
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Депутат Государственной думы Василий Пискарев призвал законодательно ограничить право букмекеров принимать ставки на поражение российских спортсменов.

Отечественным букмекерам запретят принимать ставки на поражение России– Мы провели детальный анализ ведущих российских букмекерских контор и выяснили, что они сознательно провоцируют россиян делать ставки на проигрыш отечественных спортсменов. Например, в матче наших футболистов с Бельгией, коэффициент на поражение российской команды был в 4 раза больше, чем на их противников. То есть они де-факто вынуждают людей делать ставки против России. Далее специалисты сопоставили результаты матчей отечественных футболистов и хоккеистов на международных соревнованиях, и выводы меня просто шокировали, – невооружённым взглядом видна корреляция между завышенными антироссийскими коэффициентами и поражениями наших ребят. Поэтому я предлагаю запретить букмекерам принимать ставки на поражение российских спортсменов, мы не должны позволять зарабатывать деньги на русофобии и провокации, – заявил парламентарий.

Уже в ближайшие дни ведущие букмекеры в добровольном порядке прекратят принимать ставки на проигрыш российских спортсменов. Кроме того, против граждан, которые наиболее активно делали такие ставки, может быть проведена проверка на предмет связи с иностранными агентами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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