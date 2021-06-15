 

Ученые предупреждают: «метаболически здоровое» ожирение нельзя считать здоровым

15.06.2021, 8:48, Разное
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Что такое метаболически здоровое ожирение

Ожирение – важнейший фактор риска гипертонии, болезней сердца, сахарного диабета 2 типа и других заболеваний. Обычно оно сопровождается повышением уровня глюкозы в крови, ухудшением чувствительности тканей к инсулину и другими нарушениями обмена веществ.

У части людей, страдающих от ожирения, типичные нарушения метаболизма не развиваются. Например, у них может быть нормальным уровень глюкозы и липидов в крови. Этот тип ожирения называют метаболически здоровым (МЗО). По разным данным, его можно обнаружить у 3-22% людей.

Метаболически здоровое ожирение. Что это такое и как оно «выглядит»?

Ожирение многие годы может не приводить к тяжелым последствиям для здоровья. 

МЗО может переходить в «обычное» ожирение, в этом случае показатели обмена веществ «портятся». Недавнее исследование показало, что МЗО может оставаться «здоровым» в течение многих лет.

Почему такое ожирение нельзя назвать здоровым

В новой научной работе шотландские ученые хотели ответить на вопрос, как влияет МЗО на риск развития различных болезней. Для этого они проанализировали данные более 380 тысяч человек, за которыми наблюдали в среднем около 11 лет.

Авторы исследования обнаружили, что люди с МЗО обычно более молодые, реже смотрят телевизор, более физически активны, имеют более высокий уровень образования и достатка, реже едят красное и обработанное мясо, чем люди с «обычным» ожирением.

По сравнению с участниками исследования, у которых не было ожирения, у людей с МЗО риск развития сахарного диабета 2 типа был выше в 4,3 раз, инфарктов и инсультов – на 18%, сердечной недостаточности – на 76%, болезней легких – на 28%. Кроме того, у них был выше риск смерти от любой причины.

При «обычном» ожирении риск болезней сердца и дыхательной системы обычно был выше, чем при МЗО. Однако у людей с МЗО риск сердечной недостаточности оказался выше на 28%.

За время наблюдения МЗО перешло в «обычное», метаболически нездоровое, ожирение в течение 3-5 лет.

Ученые сделали вывод, что людей с МЗО нельзя назвать здоровыми. Они убеждены, что им необходимо стремиться сбросить вес, независимо от текущих показателей обмена веществ. Также они считают, что термин «метаболически здоровое ожирение» лучше избегать, поскольку он может дезориентировать людей.



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