Ученые нашли главную причину ожирения

Ученые из США нашли главную причину ожирения. По их словам, на потребление лишних калорий влияют семафорины. Они формируют развитие цепей в гипоталамусе.

На набор веса воздействуют белковые молекулы семафорины. В большом количестве они присутствуют в гипоталамусе человека. В ходе проведения исследования научные сотрудники пытались блокировать их сигналы, а это приводило к тому, что у мышей начиналось ожирение.

Выводы американских специалистов дополнили результаты исследования, проведенного в Кембриджском университете Саада Фаруки. Ученые изучили данные людей, страдающих ожирением, и заявили, что у них часто наблюдались мутации в генах, которые принимали участие в транспортировке семафорина.

Научные сотрудники, работающие на базе Курчатовского института, зафиксировали изменения, происходящие в механизмах регуляции генов, отвечающих за вывод из жировой ткани холестерина. Эти результаты говорят о том, что при ожирении могут возникнуть осложнения.

Авторы предлагают использовать данное открытие для улучшения диагностики метаболических нарушений, заболеваний сердца и сосудов, часто возникающих у людей с лишним весом.

Источник: ren.tv