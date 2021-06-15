Ученые нашли главную причину ожирения

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15.06.2021, 8:46, Разное
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Ученые из США нашли главную причину ожирения. По их словам, на потребление лишних калорий влияют семафорины. Они формируют развитие цепей в гипоталамусе.
На набор веса воздействуют белковые молекулы семафорины. В большом количестве они присутствуют в гипоталамусе человека. В ходе проведения исследования научные сотрудники пытались блокировать их сигналы, а это приводило к тому, что у мышей начиналось ожирение.

Выводы американских специалистов дополнили результаты исследования, проведенного в Кембриджском университете Саада Фаруки. Ученые изучили данные людей, страдающих ожирением, и заявили, что у них часто наблюдались мутации в генах, которые принимали участие в транспортировке семафорина.

Научные сотрудники, работающие на базе Курчатовского института, зафиксировали изменения, происходящие в механизмах регуляции генов, отвечающих за вывод из жировой ткани холестерина. Эти результаты говорят о том, что при ожирении могут возникнуть осложнения.

Авторы предлагают использовать данное открытие для улучшения диагностики метаболических нарушений, заболеваний сердца и сосудов, часто возникающих у людей с лишним весом.

Источник: ren.tv



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