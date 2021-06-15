Ученые: Новое лечение может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера

Ученые, которые представляют Медицинскую школу им. Гроссмана при Нью-Йоркском университете, разработали новое лечение, способное замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Его суть состоит в том, что клетки иммунной системы побуждаются к тому, чтобы поглощать деформированные белки. Именно их накопление приводит к развитию деменции.

По словам доктора Акаша Пателя, замедлить нейродегенерацию можно с помощью эффективного манипулирования иммунитетом. В этом помогает новая терапия. В процессе проведения эксперимента исследователи установили, что после терапии CpG ODN у пожилых обезьян в мозге было на 59% меньше бляшек, чем у особей, не получающих лечения. Кроме этого, у подопытных животных специалисты отметили снижение уровня тау-белка, который является токсичным.

Пожилые обезьяны, которые получили новый лекарственный препарат, продемонстрировали при решении головоломок результаты, как у молодых животных. Также терапия привела к улучшению когнитивных функций, а подопытные, на которых ее применяли, быстрее обучались новым навыкам.

Источник: medikforum.ru