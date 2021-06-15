 

Билан Заступился за Бузову в скандале с Губерниевым

15.06.2021, 8:46, Разное
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Популярный российский певец Дима Билан заступился за ведущую Ольгу Бузову в конфликте с Дмитрием Губерниевым. Неприятный инцидент произошел в прямом эфире канала «Матч-ТВ».
Ольгу Бузову пригласили на эфир, чтобы она поддержала российских футболистов. На прямую связь со студией из Санкт-Петербурга вышел Дмитрий Губерниев, который начал пытаться всячески уколоть артистку. Экс-ведущая «Дома-2» расплакалась, когда тот спросил, перестала ли она пить коньяк по утрам.

Дима Билан назвал Бузову достойным человеком. Он оценил ее работоспособность и личностный рост, который наблюдается в течение многих лет на глазах у всех людей. Артист давно хотел написать пост поддержки коллеге по цеху, еще с момента того, когда общественность начала нелестно отзываться по поводу театральной премьеры «Чудесный грузин». Билан полагает, что люди, абсолютно не вникающие в колоссальный труд других, не желают делиться местом под солнцем и мыслят поверхностно.

Певец не понимает, почему Бузова должна выступать одна против всех, ведь она девушка. По его словам, не важно, какую музыку она поет, поскольку о вкусах не принято спорить. Главное, что пропагандирует знаменитость – рост личности. Билан пожелал своей подруге огромных сил и заявил, что уважает ее.



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