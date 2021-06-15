 

В Китае на ярмарке взорвался газ, известно о 25 погибших

15.06.2021, 8:44, Новости дня
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“Мы должны приложить все усилия, чтобы спасти раненых, провести работу с родственниками жертв и как можно скорее выяснить причину. Виновных необходимо привлечь к ответственности”, – процитировала пресс-служба правительства реакцию на произошедшее главы КНР Си Цзиньпиня.

Китайская газета The Global Times по состоянию на утро 14 июня сообщила о 25 погибших и 138 пострадавших. Причина аварии остается неизвестной. С места происшествия эвакуировали около 913 домашних хозяйств и торговцев, сообщил китайский телевещатель CGTN.

Взрыв произошел в двухэтажном здании, в котором ранее располагалось предприятие по производству каркасов автомобилей. Газопровод пришел в негодность после того, как завод перенесли в прошлом году, уточнила азиатская новостная сеть СNA.

Местный житель по фамилии Ли рассказал изданию, что авария произошла, когда рабочий ремонтировал трубопровод после утечки газа.

После трагедии жители Шияня с нетерпением пошли сдавать кровь, чтобы помочь раненым. По состоянию на полдень вторника 1289 человек сдали кровь, этого хватит для удовлетворения потребностей местных клиник, говорится в сообщении газеты.

Контекст:

Промышленные аварии – обычное явление в Китае, ведь в стране действуют недостаточные стандарты безопасности из-за коррупции среди должностных лиц, отметила СNA. Взрыв в Шияне произошел на следующий день после утечки токсичного метилформиата на химическом комбинате в юго-западном городе Гуйян. Тогда восемь человек погибли и трое получили ранения.

В 2015 году произошел сильный взрыв на складе химикатов в портовом городе Тяньцзинь, напомнила СNA. В результате происшествия погибли 173 человека, большинство из них были пожарными и полицейскими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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