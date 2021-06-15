“Набросилась толпа пьяных”. Владелец аттракциона в Николаевской области рассказал об аварии

Инцидент произошел в ночь на 13 июня во время празднования Дня города Вознесенск. Во время движения карусели открылось крепление безопасности и поднялось ограждение, в результате чего пострадали четыре человека. СМИ писали, что оператор и кассир сбежали.

По версии владельца аттракциона Сергея Компанийца, в произошедшем виноваты жители города, мешавшие работать оператору.

“Подошел пьяный мужчина, начал ему мешать, бить по кнопкам, его толкнул, что-то там случилось, подниматься начал пол. Он нажал красную кнопку, вышел, на него бросилась толпа пьяных людей и он убежал. Его догнали, избили, кассира избили, все, что было в кассе, вынесли”, – сказал он.

Журналисты выяснили, что о версии избиения и ограбления в полиции “впервые слышат”. Следствие выясняет, где в момент аварии находился оператор.

В мэрии Вознесенска утверждают, что аттракцион, который привезли в город на три дня, работал легально и “все документы есть”.

В то же время в полиции объяснили, что “следствие не обладает каким-либо документом, подтверждающим техническое состояние именно этого аттракциона”.

Уголовное производство открыто по статье “служебная халатность”, говорится в сюжете.

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