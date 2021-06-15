 

“Набросилась толпа пьяных”. Владелец аттракциона в Николаевской области рассказал об аварии

15.06.2021, 8:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инцидент произошел в ночь на 13 июня во время празднования Дня города Вознесенск. Во время движения карусели открылось крепление безопасности и поднялось ограждение, в результате чего пострадали четыре человека. СМИ писали, что оператор и кассир сбежали.

По версии владельца аттракциона Сергея Компанийца, в произошедшем виноваты жители города, мешавшие работать оператору.

“Подошел пьяный мужчина, начал ему мешать, бить по кнопкам, его толкнул, что-то там случилось, подниматься начал пол. Он нажал красную кнопку, вышел, на него бросилась толпа пьяных людей и он убежал. Его догнали, избили, кассира избили, все, что было в кассе, вынесли”, – сказал он.

Журналисты выяснили, что о версии избиения и ограбления в полиции “впервые слышат”. Следствие выясняет, где в момент аварии находился оператор.

В мэрии Вознесенска утверждают, что аттракцион, который привезли в город на три дня, работал легально и “все документы есть”.

В то же время в полиции объяснили, что “следствие не обладает каким-либо документом, подтверждающим техническое состояние именно этого аттракциона”.

Уголовное производство открыто по статье “служебная халатность”, говорится в сюжете.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.08 / Американцы и англичане меньше всех довольны действиями своих властей во время пандемии

20.09 / В Гродно белорусские силовики задержали беременную женщину. Видео

16.05 / Израиль назвал число выпущенных из сектора Газа ракет

17.07 / У “Голоса” две кандидатуры на выдвижение в мэра Киева

06.02 / Guardian – брексит и «заискивание» перед Трампом — экс-посол объяснил, почему Лондону будет непросто поладить с Байденом

20.11 / Бундестаг оштрафовал «Альтернативу для Германии»

20.04 / Тело ребенка нашли под завалами после взрыва газа в Нижегородской области

27.10 / Тело студента из Бурунди с проломленной головой нашли в Москве

23.11 / В церкви в Калифорнии зарезали двух человек

04.09 / Против Кличко начата масштабная грязная кампания – Комитет избирателей Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика