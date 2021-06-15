Корниенко спрогнозировал сопротивление принятию закона об олигархах

“Да, обязательно будут”, – ответил он на вопрос о препятствиях принятию этого закона.

Дискурс о законопроекте может быть “более эмоционально окрашенным со стороны некоторых политиков, которым предоставляют площадку на определенных телеканалах”, добавил нардеп.

В связи с законом об олигархах Корниенко вспомнил о роли спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

“У нас нет оснований говорить, что глава парламента действует против украинского народа. У него есть своя позиция, команда, юристы, советники”, – сказал он.

Контекст:

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук заявляла 9 июня, что парламент рассмотрит законопроект в первом чтении в конце июня.

Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

По словам первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, Рада не будет оттягивать голосование за законопроект о статусе олигарха.

В то же время глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия ожидает “тысячи поправок” к документу.

Зеленский 4 июня в видеообращении заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

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